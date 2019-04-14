Finalli öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final'i Yarışmasında Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji alanında Teşvik ödülü alarak Türkiye 4'üncülüğünü kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) Ankara'da düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final sergisi 08-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmenin yanı sıra bilimsel gelişmelere de katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Ankara Congresium'da Final sergisi ile düzenlendi. Bu yıl 50.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 12 alandan Türkiye genelinde toplam 16 bin 679 proje başvurusu yapılırken bunlardan 220 projenin Türkiye finalinde yarışma hakkını elde ettiği belirtildi.

Yarışmada Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji alanında Teşvik ödülü alarak Türkiye 4.'lüğünü Malatya kazandırdı.

Programda dereceye giren proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.