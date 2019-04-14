İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Finalli öğrencilerin TÜBİTAK başarısı

Bu yıl 50’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final’i Yarışmasında Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji alanında Teşvik ödülü alarak Türkiye 4’üncülüğünü kazandı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final'i Yarışmasında Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji alanında Teşvik ödülü alarak Türkiye 4'üncülüğünü kazandı.


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) Ankara'da düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması final sergisi 08-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı.


Lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmenin yanı sıra bilimsel gelişmelere de katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Ankara Congresium'da Final sergisi ile düzenlendi. Bu yıl 50.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 12 alandan Türkiye genelinde toplam 16 bin 679 proje başvurusu yapılırken bunlardan 220 projenin Türkiye finalinde yarışma hakkını elde ettiği belirtildi.


Yarışmada Malatya Final Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji alanında Teşvik ödülü alarak Türkiye 4.'lüğünü Malatya kazandırdı.


Programda dereceye giren proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.