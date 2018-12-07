Fındılı'ya hayırlı olsun ziyareti

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün yeni yerine taşınmasından dolayı Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tülay, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'ya ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Tülay'ın çiçeğini Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy verdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'a teşekkür etti.

Fındıklı, “Birçok federasyondan sağ olsunlar birçok ödül aldık ama adımıza yaptırdığınız fidan sertifikalarını baş köşede saklıyorum. Satrancı seviyoruz, satranç camiasına da selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay adına Fındıklı'ya yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nın Türkiye ve dünyada ünlü bir satranç turnuvası olmasında katkı veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı teşekkür ediyoruz. Satranç sporuna çok büyük destekler veriyorlar. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yeni yerine taşındı. Federasyon başkanımız Gülkız Tülay adına il müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk” diye konuştu.