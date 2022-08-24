Fırat Kalkınma Ajansı'ndan istihdam seferberliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı'nın yararlanıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu çalışmayla istihdam için çalışma başlatıldı.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) dahilinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen “TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu” operasyonu çerçevesinde, kadın ve gençlerin istihdama katılımının sağlanmasına yönelik düzenlenen mesleki eğitim kursları için başvurular alınmaya başlandı.

FKA'nın çalışma alanındaki Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki işsiz kadınlar ile gençlerin iş gücü piyasasına dahil olmalarını sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla geliştirilen mesleki eğitimler Avrupa standartlarında hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek.

Programlardan yararlanan her bireyin tüm yönleriyle iş hayatına girmeye hazır hale getirilmesi için katılımcılara mesleki eğitimlerin yanı sıra beceri geliştirme eğitimleri, profesyonel kariyer danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.

Eğitim programlarına katılarak, programları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Europass Sertifika Eki Belgesi alma hakkını elde edeceği mesleki eğitimlerin sonunda kursiyerlerin iş bulma ve işe yerleştirme sürecine de destek verilecek. Genel sağlık sigortası primleri veya iş kazası meslek hastalığı sigorta primlerinin ödeneceği eğitimler çerçevesinde kursiyerlerin ulaşım, yemek gibi diğer masrafları da karşılanacak.

İş dünyasının beklentilerini karşılayacak iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacak olan mesleki eğitim programları aynı zamanda TRB1 bölgesindeki kadınların ve gençlerin iş ve meslek sahibi olmalarına fırsat sağlayacak.

Her bir ilde proje çerçevesinde yapılan ihtiyaç analizine ve gelen taleplere göre açılacak olan mesleki eğitimlere katılmak isteyenler başvurularını proje web sitesi http://www.kadinvegencistihdam.org web sitesi üzerinden yapılabilecek.