Fırat Turu Projesi Başlıyor

FKA, TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyelini harekete geçirmek için gereken plan, program ve amaçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda başlatılacak olan Fırat Turu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Fırat'ın bereketli topraklarının turizm potansiyelini artırmak amacıyla Fırat Turu Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yoğunlu, TRB1 Bölgesinin turizm açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, “Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimiz gerçekten hem tarihi hem kültürel hem de doğa turizmi açısından çok önemli bir potansiyeli içerisinde barındırıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu topraklar doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Bizde var olan bu potansiyeli daha da ortaya çıkararak bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısını da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2019 yılı Mart ve Ekim aylarında TÜRSAB Orta Anadolu BYK ve Boğaziçi BTK acentelerine yönelik bölgenin tanıtımı ve turların bölgeye çekilmesi amacıyla fam tripler düzenlediklerini hatırlatan Yoğunlu, “Ajans olarak birçok konuda bölgemizin kalkınmasına yönelik paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Son yıllarda turizm alanında da birçok projeyi destekledik. Belirli periyodlarla Ankara ve İstanbul'da bulunan acente sahipleri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenlerini bölgemizde ağırladık. Bundan sonra da Fırat Turu projemiz kapsamında benzer çalışmalara imza atacağız. İnşallah pandeminin de sona ermesiyle yaptığımız bu güzel çalışmaların karşılığını hep birlikte almış olacağız. İnşallah paydaşlarımızla birlikte bölgemizi ülkemizin önemli tur destinasyonlarından biri haline getireceğiz” diye konuştu.

Yoğunlu, Fırat Turu Projesi'ne ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.