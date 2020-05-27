Fırtınada kalan sürüsünü kurtarmaya giderken hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan fırtına ve kar yağışında arazide olan sürüsünü kurtarmak için bölgeye giden sürü sahibi Vahap Eren, karda düştüğü esnada kazara tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

24 Mayıs günü Malatya'nın Arguvan ilçesi ile yüksek kesimli birçok bölgede yağan kar ve şiddetli tipi yaylalardaki sürüleri olumsuz etkiledi. Arguvan ilçesine bağlı Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi Çakmak yaylasında da arazide olan çok sayıda koyun yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle telef oldu.

Yaylada bine yakın koyun sürüsü olan Narmikan Mahallesinin tanınan isimlerinden Vahap Eren (59)'de çobanlarına destek olmak için bölgeye doğru gitti. Yaylada şiddetli fırtına ve yağışlı havada ilerlemek de zorluk çeken Eren, iddiaya göre dere yatağında yere düştü. Bu sırada yabani hayvanları sürüden uzak tutmak için yanına aldığı eski tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Eren, hayatını kaybetti. Gece saatlerinde yaşanan olayda, bölgenin de coğrafi olarak zor bir alan olması nedeniyle sabaha karşı yayladan alınan Eren'nin cenazesi güvenlik güçleri ve bölge halkı tarafından adli tıpa getirildi.

Acı olayla ilgili konuşan Eren'in yeğeni Mehmet Turgut Eren, Mayıs ortasında yaşanan kar ve fırtına nedeniyle bölgede 100'e yakın hayvanında telef olduğu ve amcasının da aynı gece 40'a yakın koyunun telef olduğu söyledi.

Amcası Vahap Eren'in bölgede sevilen ve sayılan biri olduğunu söyleyen Eren, “Amcam o akşam hava bozunca yaylada olan sürülerinin durumunu öğrenmek ve çobanlarına yardım etmek için evden çıkmış. Bölge de hava şartları baya kötü olduğu için zorla yaylaya ulaşmaya çalışırken, o sırada karda ayağı kayınca yere düşmüş, bu sırada yanına kurtları korkutmak için altığı eski bir tüfeği vardı kazara ateş alınca amcam ağır yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmiş. Amcam çok sayıda sürüsü olan birisi, yani ilk çıkan haberlerde çobanın tüfeği ile oynarken hayatını kaybettiği bilgisi doğru değil” dedi.

Olayla ilgili jandarma tarafından da inceleme başlatılırken, Eren'in vefatı Arguvan'da da sevenlerini üzdü.