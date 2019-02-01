Fiyatlar salatanın tadını kaçırdı

Malatya'da birçok lokanta, fiyat artışları nedeniyle mevsim salatasından biber, domates, soğan gibi sebzeleri çıkardı.

Son dönemde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan doğal afetler nedeniyle seralarda yaşanan hasarlar sonrası sebze meyve fiyatları ciddi oranda arttı. Tüketiciler, zaten yüksek olan fiyatların afet sonrası daha da yükseldiğini belirterek artık sebze meyve yiyemez duruma geldiklerini söylüyor.

Yüksek zamdan etkilenen lokantacı esnafı da artık salataları daha sade yapmaya özen gösteriyor. Malatya'da bir çok lokanta, domates, biber ve soğanı salatalardan çıkardı.

Malatyalı lokanta işletmecisi Hacı Doğru, domatesin 8, biberin ise 17 TL'ye kadar yükseldiğini belirterek, “Bunun sebebi oradaki kasırgadan da değil aslında, oradan ucuz alıp bizlere 3 katına satmaları iyi bir şey değil. Orada mesela domatesi 2 TL den alıyorlar. Esnaflara 8 TL den satıyorlar. Salata çıkartıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Bu şekilde devam ederse salatayı kaldırırız. Müşteriye salata veriyoruz ama kısıtlı veriyoruz. Eski şekilde veremiyoruz kısıtlı veriyoruz. Fiyatların normale dönmesi lazım yoksa salata veremiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir başka restoranın şefi Muhammed Kaya da artan fiyatlara tepki göstererek, “Şu anda üç tane müşterim geldi, müşterime közde biber veremedim. Niye veremedim, çünkü verdiğim zaman işletme zarar görüyor. Bundan dolayı müşterime yok diyorum. Sade domates salata istiyor, ezme salata istiyor ve ben bunu müşterime veremiyorum. Ben bu olayı müşterime birebir söylüyorum ‘işletmenin zararından dolayı sizlere veremiyorum' diyorum. Alım gücümüz artık bitiyor. Bunun nereye gideceğini bilemiyorum. Bu sadece işletme için geçerli değil bu vatandaş içinde geçerli. Adam evine yeşillik alamıyor. Bir marul 5 lira olur mu? Bunun sonu nereye gidecek bilemiyorum ama fiyatlar mı düşecek denge sağlanacak mı bilemiyorum. Ben 44 yaşındayım 25 yıldır bu mesleği yapıyorum ilk defa bu sezonda tepede bir fiyat gördüm. 8-10 lira salata olması çok yanlış bir şey. İhracat mı olmuyor yetiştirme mi olmuyor burada bir dengesizlik var ama ben kendi adıma anlamıyorum. Bunlara bir standart getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.