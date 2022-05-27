“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi” etkinliği

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğe, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Çalışkan, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Yıldız, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sibel Uluata ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Burçin Uyumlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Talu, Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Kaya Utlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyelerisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Karahan, İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyelerisi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kızılay, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu ve İnönü Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Neslihan Erarslan'ın yanı sıra akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Neslihan Erarslan, etkinlikte emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği hakkında bilgi veren Türkiye Fizyoterapistler Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Çalışkan “Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında kurulmuştur. Bu dernek bizim mesleğimizi temsil eden tek meslek örgütümüzdür. Şu an Türkiye'de 40 bin fizyoterapistimiz var. Yaklaşık 4 bin 200 de TFD üyesi meslektaşımız bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olduktan sonra derneğimize üye olabilirler” ifadelerini kullandı.

Fizyoterapistlere olan ihtiyacın artmasına karşılık neler yapılması gerektiği konusunda bilgi veren İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Yıldız “Fizyoterapistlerin değeri Türkiye'de her geçen gün daha da kıymetleniyor. Geçtiğimiz pandemi sürecinde biz şunu fark ettik; aslında sağlık hem eğitimi hem de tanı ve tedavi süreci elektronik ortamda daha da çeşitlenmektedir. Bundan sonraki süreçte de Sağlık Bilimleri Fakültesinde fizyoterapi alanında bu tür elektronik cihazların kullanımı gün gün artacaktır” dedi.

İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Talu, insanlar için hayat boyu öğrenmenin önemini vurgulayarak, bilginin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek pandemi sürecinde bu durumun daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Açılış programının ardından bilimsel programla devam eden etkinlikte, Prof. Dr. Defne Kaya Utlu “İşlevsel Egzersizin Temel İlkeleri”, Doç. Dr. Burcu Talu “Rehabilitasyonda Teknolojik Değerlendirme”, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Karahan “Yoğun Bakımda Fizyoterapi” ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kızılay “Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgesi ve çiçek takdimiyle son buldu.