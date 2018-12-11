FKA bölge illerini Travel Turkey Fuarı'nda tanıttı

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından açılan stantta Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri tanıtıldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi, Türkiye'nin her bölgesinden birçok ili ağırladı. Şehirlerin kendine özgü kültür ve turizm değerlerini tanıtma fırsatını bulduğu Travel Turkey İzmir'de, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda açılan stantta Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, turizm firmaları ve oteller yerlerini aldı. İllerin tarihi, kültürel, ekonomik değerleri ile yöresel ürünlerinin sergilendiği stant katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) işbirliğinde fuar kapsamında açılan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yansıtan Fırat Bölgesi Fotoğraf Sergisi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Abdulvahap Yoğunlu, Travel Turkey İzmir Fuarına ilişkin yaptığı açıklamada, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Travel Turkey İzmir Fuarı'na İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler ve Turizm firmalarıyla katılım sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Turizm sektörünün her alanından katılımcılar üç gün boyunca İzmir'de bir araya geldi. İllerimizden gelen sektör temsilcilerimiz yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının katıldığı bunun gibi önemli platformlarda illerimizi, turizm potansiyelimizi tanıtma fırsatları buluyor. Fırat Bölgemizin bu gibi önemli yerlerde daha fazla ve daha etkili tanıtılması gerekiyor. Dünyada turizm sektörü çok hızlı büyüyor ve ülkelere çok önemli bir gelir sağlıyor. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekabetçilik kapasitemizi artırmamız gerekiyor, bölgemizin birbirine entegre bir destinayon kurgusu oluşturmamız gerekiyor, bu konuda gerek ajans gerek diğer kurumlar nezdinde önemli çalışmalarımız sürüyor. İzmir Turizm Fuarını da bölgemizdeki turizm paydaşlarımız ile birlikte tecrübe ettik, faydalı bir faaliyet olduğunu düşünüyorum, fuara katılan tüm kurum ve firmalarımıza teşekkür ediyorum, yaptıkları çalışmalardan dolayı ayrıca kendilerini tebrik ediyorum.”