FKA, “kariyer fuarı” düzenliyor

Üniversite öğrencilerini sektörel firmaların temsilcileriyle buluşturmak amacıyla TRB1 bölgesindeki iller Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de düzenlenecek olan Kariyer Fuarlarının ilki Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla yürütmekte olduğu TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücü Piyasasına Entegrasyonu Operasyonu çerçevesinde, üniversite öğrencileri ile sektörel firmaları bir araya getiriyor.

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin iş birliği ile 9 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenlenecek olan Kariyer Fuarı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 09.30-17.30 saatleri arasında yapılacak.

Başta son sınıf öğrencileri olmak üzere, tüm katılımcılara kariyer fırsatlarını keşfetme ve potansiyel işverenlerle tanışma imkanı sunacak olan Kariyer Fuarı, öğrenciler ile işletmeleri bir araya getirecek. Ayrıca bölgedeki gençler arasında kaliteli istihdama erişim fırsatları konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlikte İnönü Üniversitesi öğrencileri, kurumsal şirketlerin ve bankaların temsilcileri, Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları katılımcı olarak yer alacak. Kongre ve Kültür Merkezinin fuaye alanında oluşturulacak şirket görüşme masalarında firmalar kariyer ve staj imkanları, işe alımlarında dikkate ettikleri nitelikler, çalışma imkanları konularında öğrenciler ile birebir görüşmeler gerçekleştirecekler.