Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Malatya'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkanları, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, TRB1 bölgesi sanayi ticaret odası başkanları ile il genel meclis başkanları katıldı. Toplantıda ajansların 2018 yılı içerisinde çıkartmayı planladığı mali destek programı rehberi ve bu rehber doğrultusunda yapılması muhtemel çalışma programı revizyonları değerlendirildi.

2018 Yılı fizibilite desteği programı kapsamında başvuruda bulunan projelerin değerlendirme sonuçları görüşüldü. Ayrıca ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri ele alındı.