FKA teknik destek programına 15 proje başarılı bulundu

FKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada ilgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 22 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 15 adet başvurunun başarılı bulunduğu belirtildi.

Teknik Desteği Değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik olarak 22 adet proje başvurusundan yapılan değerlendirmeler neticesinde 15 projenin başarılı bulunduğunu söyledi.

Yoğunlu şunları söyledi:

“Gerek uygulanacak eğitimler, gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleri ile programımıza başvuran bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversiteleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi alanlarda kurumlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Teknik destek programımız sene boyunca başvuruya açık olup, tüm değerli yararlanıcılarımızın kendi faaliyet alanlarına ilişkin proje başvurularını yapabileceği bir program türüdür. Projelerimiz hem TRB1 illerimiz olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye hem de ülkemize hayırlı olsun.”

Başarılı başvuru sahiplerinin 10 gün içerisinde sözleşme için gerekli evrakları FKA'ya teslim etmeleri istenirken evrakların teslimi sonrası ise başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamaya davet edileceği belirtildi. Sözleşmeye davet edilen ancak en geç 10 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere FKA'ya müracaat etmeyen başvuru sahiplerin ise haklarından feragat etmiş sayılacağı dile getirildi.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ve projeleri ise şunlar:

“Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Malatya İlçelerinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinin Tespiti ve Küçük Sanayi Sitesi İhtiyaç Analizi. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2020-2023 Dönemini Kapsayan Stratejik Planının Hazırlanması. Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün İnovasyon Odaklı Mentörlük Eğitimi. Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Soru(yorum) projesi. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Bilgisayar Bilimi ve Bilgi İşlemsel Düşünme Çok Disiplinli Öğretmen Eğitimi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yeniden Tasarlanmış Öğrenme Ortamları projesi. Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları İleri Seviyeye Eğitim Projesi. Bingöl İŞGEM'in Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Bingöl Turizm Yönetimi ve Pazarlama Stratejisi Oluşturma projesi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Malatya Şubesi'nin Vizyoner Lider Eğimi. Bingöl Üniversitesi'nin Uygulamalı AB Proje Yazma Eğitimi. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nün Malatya Sağlık Turizmi Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Eylem Planı Hazırlanması Danışmanlığı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Girişimci Okullarla Aydınlık Yarınlara projesi. Anadolu Kalkınma ve Saha Araştırmaları Derneği'nin Tekno Girişim Okulu İle İşletmelerimiz Gelişiyor Projesi”