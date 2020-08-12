FKA “Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi” mali destek programını başlattı

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, program ile imalat sanayinde Malatya ve Elazığ illerinin üretim, yenilikçilik ve dış ticaret kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesinin, Bingöl ve Tunceli illerinin tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri geliştirmeye yönelik ortak kullanım alanlarının oluşturulmasının ve bölge sınırları içerisinde Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yoğunlu, program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 16,5 milyon TL olduğunu, desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 22 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarının asgari 375 bin TL ve azami 2 milyon 250 bin TL olabileceğini kaydetti.

Ajans olarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Yoğunlu, “Program kapsamında uygulanacak projelerin başta TRB1 illerimiz olan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programına başvuru kabulü 17 Ağustos ile 30 Ekim 2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.