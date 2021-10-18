FKA YÖREX'te “Fırat Bölgesini” tanıtacak

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle organize edilen Antalya 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) açacağı stantta Bingöl, Elazığ, Malatya ve Elazığ illerinin tanıtımını gerçekleştirecek.

FKA faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden firmaların ve kurumların katılacağı stantta, yöresel ürünlerden kayısı, kayısı ürünleri, bal, fasulye, üzüm, Arapgir mor reyhanı, orcik, Ağın leblebisi, peynir ve diğer birçok yöresel ürünün tanıtımını yapacak. “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla Antalya ANFAŞ Fuar alanında düzenlenecek fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulavahap Yoğunlu ajans olarak fuara daha önceden de katılım sağladıklarını hatırlattı. Yoğunlu, fuara TRB1 Bölgesi olarak katılım sağlayacaklarını belirterek, ''Fuarda illerimizin 26 farklı coğrafi işaret tescili almış ürünleri başta olmak üzere yöresel birçok ürünü sergileme şansı bulacağız. İllerimizden yöresel ürünlerimizi üreten, bu ürünlerin ticarileşmesi için çaba sarf eden üretici birlikleri, kooperatifler, ticaret ve sanayi odaları ve firmalar standımızda yer alacak. Firmalarımız getirmiş oldukları ürünleri fuarda pazarlama şansını bulacaklar, bu ürünleri talep eden zincir marketlerin pazarlama bölümleri ile birebir görüşme olanağına sahip olacaklar. Yaklaşık iki aydır ajans olarak hazırlandığımız fuarda, uzmanlarımız firmaların bu görüşlerini organize edecek ve görüşmelerde onlara eşlik edecektir. Bu açıdan baktığımızda bölgemizde coğrafi tescil işareti alan ürünlerimiz başta olmak üzere Yörex'te yöresel ürünlerimizi ulusal pazarda tanıtımını yaparak, ürünlerimizin pazar olanağını artırmayı hedefliyor olacağız” şeklinde bilgiler aktırdı.

Yörex'in çok önemli bir fuar olduğunun altını çizen Yoğunlu, “Ajans olarak kuracağımız standımızda illerimizdeki yöresel ürünlerimizi, kültürümüzden üretim tarzlarımızla ortaya çıkardığımız ürünleri burada gerek tanıtmak gerek markalaştırmak gerekse ticarileştirmek amacıyla katılım sağlayacağız. Fırat Pazarı olarak bizim adlandırdığımız standımızda bizlerde tecrübelerimizle ürünlerimizin markalaşması, ticarileşmesi anlamında firmalarımızla birlikte hareket edeceğiz. İnşallah hem bizim için hem de firmalarımız için verimli bir fuar olur. Fuarın şimdiden ülkemize, bölgemize ve illerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu görevinin de FKA tarafından yürütüleceği 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.