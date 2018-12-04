FKA'dan dış ticaret eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya ve Elazığ'da “E-Dış Ticaret Eğitimi” programları düzenlendi.

İki ilde de farklı tarihlerde düzenlenen ve beş güren süren eğitimlerde, Uluslararası Pazarlama, İş Geliştirme Projeleri, Uluslararası Pazar ve Sektör Araştırmaları, E-Dış Ticaret, Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Lojistik başlıklarında katılımcılara teknik ve pratik bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında, firma temsilcilerine uygulamalı örnekler üzerinde Uluslararası Pazara Girişe Hazırlık, Ürün Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Uluslararası Ticarette Sigorta ve Lojistik, d Mal veya Hizmet Sonucunda Ödeme Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İhracatta Devlet Destekleri, Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma Yöntemleri ve Pazar Araştırması konularında sektörel bilgiler verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından 60 firmanın katılımıyla gerçekleşen eğitimlerin sonunda katılımcılara “E-Dış Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı” katılım belgesi verildi.

Eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, altı başlık altında düzenledikleri eğitimlere olan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Malatya'da ve Elazığ'da Ekim-Kasım aylarında E-Dış Ticaret Eğitimleri düzenledik. Eğitimlerimiz çok verimli geçti. Bölgemizdeki firmaların gerek dış ticaret gerekse kurumsallaşma, verimlilik, finansal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerini geliştirmek, ulusal ve küresel alanda firmalarımızın rekabetçiliğini güçlendirmeye yönelik buna benzer eğitim ve danışmalık faaliyetlerimiz devam edecek. Eğitimin firmalarımıza ve firma temsilcilerimize önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Eğitime katılan firmalarımıza ve eğitim süresince görev yapan ajansımızdaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.