FKA'nın yeni destek programı tanıtıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitler Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Endüstriyel mali destek programının özel sektörün ortak ihtiyaçlarını hazırlamaya yönelik olarak kamu kurumları ile uyguladıkları 15. program olduğunu söyledi.

Bu programlar kapsamında Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de gelen projelere 140 milyon TL'den fazla hibe kullandırdıklarının altını çizen Yoğunlu, “Bu projeler kapsamında 250 milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleşmiş olacak. Malatya özelinde projelere yaklaşık 57 milyon TL hibe kaynağı sağlamış olduk. Endüstriyel gelişim mali destek programı ile bölgemize 16 milyon TL kaynak sağlamış olacağız inşallah. Projesi başarılı olan yatırımcılarımıza program kapsamında 800 bin TL azami ve 100 bin TL asgari hibe desteği sağlanmış olacak” dedi.

Bu program ile bölgedeki sanayi üretiminin geliştirilmesinin yanı sıra imalat sanayisinin de kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Yoğunlu, “Bu program ile azami 800 bin TL hibe ile gerek ilimizdeki gerekse il dışındaki yatırımcılarımızı ilimize yatırıma özendirmeyi hedefliyoruz. Program kapsamında mevcut işletmelerimiz de proje sunabilirler. Kobi statüsünde imalat yapan firmalarımız Malatya'da ürün geliştirme, tasarım, yeni ürün üretme, katma değerli ürün geliştirmeye yönelik ARGE faaliyetleri için bizlere başvurabilir” şeklinde konuştu.

Başvuru şartlarının biraz esnek tutulduğunu da dile getiren Yoğunlu, “Özelikle yeni ürün geliştirme ve ham ve az işlenmiş ürünler yerine katma değeri yüksek ürünlere yönelik projeler daha avantajlı olacak. Burada temel hedefimiz ihracat tutarlımızı da artırmak ve rekabetçi ürünler ile gerek ulusal gerekse küresel piyasalara çıkmaya yönelik firmalarımızı desteklemek” diye konuştu.

Yoğunlu'nun konuşmasın ardından Endüstriyel Gelişim Mali Destek programı detayları ile katılımcılara uzmanlar tarafından anlatıldı.