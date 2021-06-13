Fotoğraf ödülünü tedavi gören çocuklar için bağışladı

İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUKATUM) tarafından düzenlenen “Çocuk ve Aile” temalı fotoğraf yarışmasında finale kalan 57 fotoğraftan ilk üç fotoğraf jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülmüştü. Yarışmaya “Çocuğun Eli” başlıklı fotoğrafıyla katılan Beyzanur Avcı birinci, “Kardeş Sevgisi” başlıklı fotoğrafıyla katılan İbrahim Aysündü ikinci ve “Fedakarlık” başlıklı fotoğrafıyla katılan Fatma Bölükbaş üçüncülük ödülünü almıştı.

Yarışmayı kazananlara hediye çeki, plaket ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hatıra Ormanında kendi adlarına ağaç dikildiğine dair belge geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle verilmişti.

Ödülü çocuklara bağışladı

Üçüncülük ödülüne layık görülen Fatma Bölükbaş ödülünü Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Merkezine bağışladı.