Fotoğraf yarışmasında dereceler il dışından

Finale kalan 57 fotoğraftan ilk üç fotoğraf jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.

İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUKATUM) tarafından düzenlenen “Çocuk ve Aile” temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUKATUM) Müdürü Doç. Dr. Müge Karadağ, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner ve Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, İNÜKATUM merkezinin yönetim ve danışma kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan yarışmacılar, Türk toplumunda çocuğun aile içindeki yerini fotoğraflar ile gösterdiler. Birbirinden dikkat çekici fotoğraflar arasında finale kalan 57 fotoğraftan ilk üç fotoğraf jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.

Yarışmaya “Çocuğun Eli” başlıklı fotoğrafıyla katılan Beyzanur Avcı birincilik ödülüne layık görüldü. “Kardeş Sevgisi” başlıklı fotoğrafıyla katılan İbrahim Aysündü ikincilik ödülünü ve “Fedakarlık” başlıklı fotoğrafıyla katılan Fatma Bölükbaş üçüncülük ödülünü aldı.

Ödüle layık görülen yarışmacılar şehir dışında olduğundan dolayı Beyzanur Avcı'nın ödülünü Murat Arslan, İbrahim Aysündü'nün ödülünü Muhammed Aysündü ve üçüncülük ödülünü alan Fatma Bölükbaş'ın ödülünü ise Yeliz Suna Dağ aldı.

Yarışma kapsamında birincilik ödülünü Doç. Dr. Mevlüt Akyol, ikincilik ödülünü Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner ve üçüncülük ödülünü Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara takdim etti.

Yarışmayı kazananlara hediye çeki, plaket ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hatıra Ormanında kendi adlarına ağaç dikildiğine dair belge verildi.

Üçüncülük ödülüne layık görülen Fatma Bölükbaş ödülünü Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Merkezine bağışladı.