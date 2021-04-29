Fotoğrafçılar Yeşilyurt yaşamını belgeliyor

Fotoğrafçılar Malatya'nın Yeşilyurt ilçesini adım adım gezerek ilçedeki yaşamı ve doğasını belgeliyor.

Malatyalı fotoğraf sanatçıları, sokak sokak gezerek Yeşilyurt'un kültürel, sosyal, turistik ve doğal hayatını belge altına alıyor. Bir seri geziler sonucunda ortaya çıkacak olan fotoğraflar Haziran ayında yapılması planlanan ‘'Yeşilyurt'ta Yaşam'' konulu fotoğraf sergisinde sergilenecek.

Yeşilyurt Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu üyeleri “Yeşilyurt'ta Yaşam” konulu proje kapsamında fotoğraf gezilerine başladı. Malatya'nın tanınmış fotoğraf sanatçılarının katıldığı ilk gezide, Kadiruşağı, İnek Pınarı, Atalar (Haçova), Yalınkaya (Mendol), Seyituşağı, İkizce köyleri ile Beylerderesi göleti çevresi, ikinci gün gezide ise Kozluk, Bürücek Yaylası ve Rafa köyü fotoğraflandı.

Erol Yıldırım, Fetullah Güleç, Mehmet Kaçmaz, Meral Göksu Sağdıç, Salih Türkoğlu, Ayşenur Atlı, Mahmut Göğüs, Yaren Yaşar, Münir Engür, Mücahit Özen, Ebubekir Aydın ve Alişan Hayırlı'nın katıldığı gezide Yeşilyurt ve yöresinin yaşamı ele alındı.

Birbirinden güzel fotoğrafların çekildiği gezilerin Haziran'a kadar farklı bölgelerde devam etmesi planlandı.