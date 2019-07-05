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Fotokamp ateşi yakıldı

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından organize edilen 5.

Uluslararası Malatya Fotokampı Kayaarası Kanyonu'nda başladı.


İlk günde 250 çadırın kurulduğu ve yaklaşık bin ziyaretçinin katıldığı kamp dolu dolu geçiyor.Kampın ilk gününde Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı onlarca fotoğraf sanatçısı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladı.


Kayaarası Kanyonu'na hayran kalan konuklar bol bol fotoğraf çekerken, akşam Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kamp ateşini yakmasıyla birlikte renkli görüntüler oluştu. Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği etkinlikte konuklarıyla tek tek yakından ilgilen Cömertoğlu, bu yıl Fotokampın kapsamını biraz daha genişlettiklerini belirtti. Cömertoğlu, Arapgir'in bütün köylerini ve ilçe merkezini fotoğrafladıklarını ve ilçeye dair bütün değerlerin kayıt altına alındığını, bu kapsamda 5. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

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