Fransız ve AB heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında, Malatya'ya gelen Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve beraberindeki heyet Malatya'daki alt yapı çalışmalarının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Malatya ziyaretleri kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısına katılan heyet daha sonra, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında içme suyu ve kanalizasyon projeleri hakkında değerlendirme görüşmeleri, içme suyu kaptaj, MASKİ çağrı merkezi, laboratuvar ve depolar, ileri biyolojik tesisi, Boran ve Toygar mahalleleri deşarj hattı ile Yeşiltepe bölgesinde mahalle gezi ve incelemesinde bulundular. Malatya için hazırlanan proje kapsamında 9 içme suyu, 5 kanalizasyon projesi olmak üzere toplam 14 proje için yaklaşık 200 milyon lira finanse edildi. MASKİ Genel Müdürlüğü binasında yapılan sunum ve inceleme gezisinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden heyet istişarelerde bulundu.

Ziyarette Malatya'nın tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bilgiler aktaran Başkan Gürkan, Malatya'nın tarımsal anlamda en önemli ürünün kayısı olduğunu ifade etti. Dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 80'ninin Malatya'da üretildiğini ve üretilen kayısıların yüzde 90'nının ihraç edildiğini, bu anlamda Malatya'nın tarım anlamında önemli bir il olduğunu söyleyen Gürkan, kayısının yanı sıra hayvancılığın da önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Gürkan ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü ile ilgili bilgiler de aktardı.

Gürkan, ziyaret sonrasında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Alt Yapı Sektörü Sorumlusu Michel Cat, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve beraberindeki heyete kayısı ve kılıç hediye etti.