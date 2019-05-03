Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetenekli futbolcuların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesini hayata geçirdi.

Açılış törenine TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, ASKF yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek Futbol Altyapı Gelişim Projesi'ne dahil edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasının amaçlandığı turnuvanın birinci kademe maçları 2 -4 Mayıs 2019 tarihlerinde Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynanacak.