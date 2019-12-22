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Futbol d?nyas? Mina'n?n o?lu i?in tek y?rek

Yeni Malatyaspor’un defans futbolcusu Arturo Mina’n?n o?lu Darius’un y?ksekten d??me sonucu yo?un bak?ma al?nmas? futbol camias?nda b?y?k ?z?nt?ye neden oldu.

Yeni Malatyaspor'un defans futbolcusu Arturo Mina'n?n o?lu Darius'un y?ksekten d??me sonucu yo?un bak?ma al?nmas? futbol camias?nda b?y?k ?z?nt?ye neden oldu. Spor kul?pleri deneyimli futbolcu i?in ge?mi? olsun mesaj? yay?nlad?.


Yeni Malatyaspor'un ?. Rizespor ile oynad??? ma?ta tak?m arkada?lar?n?n minik Darius ad?na ?zel forma haz?rlatmas? ve ma? ?ncesi stat anonsuyla taraftarlar?n alk?? ve tezah?ratlarla Mina'ya 'yan?nday?z' mesaj? vermesi duygusul anlar?n ya?anmas?na neden oldu.


S?per Lig kul?pleri de yay?nlad?klar? mesajlarla Darius'a ge?mi? olsun dileklerini ilettiler. G?ztepe'nin Galatasaray'? 2-1 yendi?i ma??n ard?ndan ?zmir ekibinin ba?ar?l? oyuncusu Serdar G?rler'in 'Bug?n galibiyeti Mina'ya arma?an ediyoruz. Evlat ba?ka bir ?eydir. Umar?m en k?sa zamanda bu durum ??z?l?r ve g?zel haberlerini al?r?z' s?zleri ise herkesten b?y?k alk?? ald?.


Yo?un bak?m s?recinin devam etti?i belirtilen Darius i?in T?rkiye'den Ekvador'a ?ok say?da ge?mi? olsun mesaj? g?nderildi.

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