Futbol hakem kursuna 200 başvuru oldu, 100'ü eğitime alındı

Malatya'da 3 gün düzenlenen futbol aday hakem kursu tamamlandı. 200 kişinin mülakata katıldığı aday futbol hakem kursuna 100 kişi kabul edildi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Okan Sarı 'nın girişimleri ile özellikle üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören gençlerin ve kadın adayların ilgisinin fazla olduğu aday hakemlik kursu 3 gün sürdü.

Aday hakemlik kursu öncesinde 31 Kasım'da gerçekleştirilen mülakatta 200'e yakın başvuru oldu. 8. Bölge Hakem Kurulu üyesi Aykut Gençoğlu, Malatya İl Hakem Kurulu Başkanı Okan Sarı ve İl Eğitimcisi Kaan Akın Öz tarafından eğitim, yaş ve fiziksel durum konularında adaylar değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmeyi geçen 100 kişi aday hakemlik kursuna katıldı. Hakem kursuna kadın adayların ilgisinin fazla olması dikkat çekti. Kursun 2. günü Merkez Hakem Kurulu 8. Bölge MHK Sorumlusu Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Departmanında görevli Yasin Yılmaz Malatya'ya gelerek aday hakem kursunu yakından takip etti. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu 8. Bölge MHK Sorumlusu Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu, iki farklı günde gelişim ligi ve amatör müsabakalarda görev yapan hakemleri izleyerek hakemler ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kursa katılanların değerlendirilmelerinden sonra aday hakem belgesi verilecek.