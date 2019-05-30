Futbol turnuvasının ödül töreni yapıldı

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, futbol takımı antrenörü Aykut Pişkin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, futbol takımı antrenörü Aykut Pişkin'nin her yıl bu müsabakalara ciddi katkılar sağladığını ve bundan son derece memnuniyet duyduklarını belirti. Çelik, müsabakada başarı gösteren öğrencilere hediye takdim etti.

Törende konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, bu tarz faaliyetlerin esas amacının öğrencilerin kendi aralarında akademik ortamın dışında farklı bir atmosfer oluşturabilmelerinin önünü açmak olduğunu belirtti.

“Bu tür faaliyetlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz”

Sağlam, “Öğrencilerimiz bu süreçte hem derslerini hem de sportif faaliyetlerini başarı ile tamamlayarak okulumuzu onurlandırdı. Bu süreçte sportif faaliyetleri organize eden okul yönetimine ve Sağlık Hizmetleri MYO adına bu süreci takip eden Aykut Pişkin hocamıza teşekkür ediyorum. Öğrenciler arasında dayanışmayı arttıran bu tür faaliyetlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Müsabakaya katılan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Son olarak futbol takımı antrenörü Aykut Pişkin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik'e ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam'a katkılarından dolayı teşekkür etti.