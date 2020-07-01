Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı

Eşref Bitlis Öğrenci Yurdu'nun bir süredir yapımı devam eden basketbol, voleybol, ve futbol sahaları hazır hale getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor salonu ve futbol sahasız ‘il, ilçe, mahalle kalmayacak' hedefi doğrultusunda Malatya merkezde bulunan Eşref Bitlis Öğrenci Yurdu'nun basketbol, futbol ve voleybol sahalarının yapımı tamamlandı.

Tamamlanan sahaları gezen Malatya Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya'nın spor tesisi noktasında önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

Kayhan, “Eşref Bitlis Öğrenci Yurdumuzun bir süredir yapımı devam eden basketbol, voleybol, ve futbol sahaları tamamlanmış olup, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Hayırlı Olsun” dedi.