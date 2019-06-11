Fuzuli Caddesi 1 günlüğüne trafiğe kapatılıyor

Açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak asfaltlama çalışması nedeniyle, 11 Haziran Salı günü saat 19.00'dan - 12 Haziran Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Fuzuli Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Fuzuli Caddesinin geçici süreyle araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları halinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır” ifadelerine yer verildi.