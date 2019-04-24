İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Galatasaray, Malatya'da

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2.

maçında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Malatya'ya geldi.


Özel bir uçakla saat 18.00'de Malatya'ya inen Galatasaray kafilesini havaalanı önünde taraftarlar karşıladı.


Futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim'e yoğun sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını karşıladı.


Taraftarların yoğun ilgisi altında otobüse binen sarı-kırmızılı kafile kamp yapacağı otele geçmek üzereyken yaklaşık 100 kişilik taraftar gurubu yol kenarında meşale yakarak takımlarına destek verdi.


Evkur Yeni Malatyspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 20.00'da Malatya Stadyumu'nda oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı 0-0 beraberlikle bitmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.