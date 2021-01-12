Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalar da 1-1 bitti. Penaltılarda 7-6, toplamda da 8-7 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Belhanda'dan aldığı pasta Babel'in ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertaç'ta kaldı.

85. dakikada Linnes ceza sahasına girmeden pasını Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin ceza alanı içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci ayaklarıyla çeldi.

102. dakikada Etobo'nun çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut'un ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu 1-0

120+1. dakikada sol kanatta ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Serkan Ok

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Youssouf Ndayishimiye, Zeki Yavru (Ahmed Ildız dk. 71), Moryke Fofana, (Jody Lukoki dk. 96) Umut Bulut (Murat Akça dk. 120 ?), Adem Büyük (Olcay Şahan dk. 96 ? (Jetmir Topalli dk. 99)), Kubilay Kanatsızkuş (Mustafa Eskihellaç dk. 71)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, Fernando Zuqui

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes (Şener Özbayraklı dk. 114 ?), Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi (Emre Taşdemir dk. 68 (Ömer Bayram dk. 104)) Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Oghenekaro Etebo dk. 68), Emre Akbaba (Oğulcan Çağlayan dk. 91), Emre Kılınç, Ryan Babel (Kerem Aktürkoğlu dk. 68), Mbaye Diagne

Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Umut Bulut (dk. 102) (Yeni Malatyaspor), Luyindama (dk. 120+1) (Galatasaray)

Penaltılar

Atanlar: Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Marcao, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç (Galatasaray), Ahmed Ildız, Jody Lukoki, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça (Yeni Malatyaspor)

Kaçıranlar: Mustafa Eskihellaç, Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hadebe, Chebake (Yeni Malatyaspor)