“Gayrı Resmi Hürrem” oyunu tam not oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterime sunduğu oyunlarla şehirde sanat rüzgarları esiyor. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında, Malatya genelindeki ilkokullarda yaklaşık 10 bin öğrenciye tiyatro ile ulaşan Büyükşehir Belediyesi, her yaş gurubundan tiyatro severler için oyunlar sunmaya devam ediyor. Son olarak, MABESEM Tiyatro Kursiyerlerinin de rol aldığı “Gayrı Resmi Hürrem” oyunu vatandaşlarla buluştu. Oyunda, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan canlandırıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat'ın da seyrettiği oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hatice Görgeç'in hem yönetip hem oynadığı oyunda Handenur Korkutata, Can Zeynel Güneş, Gizem Nur Karslı, Mert Aslan, Ali Emir Birer, İrem Polat, Nesibe Akbaş, Nevin Bak ve Sümeyye Bayındır rol aldı.