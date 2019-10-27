İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Sercan Erduran'un mutlu günü

Malatya’da Gazeteci Sercan Erduran hayatını Tuğçe Güneri ile birleştirdi.

Malatya'da Gazeteci Sercan Erduran hayatını Tuğçe Güneri ile birleştirdi. Genç çiftin nikah töreni ise siyaset ve medya dünyasını bir araya getirdi.


Gazeteci Sercan Erduran ile Tuğçe Erduran (Güneri)'nin nikah töreni Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşti. Medya ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende genç çfitin nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Erduran ve Güneri çiftinin nikah şahitleri ise Malatya Valisi Aydın Baruş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar oldu.


Nikahtan sonra çiftin evlilik cüzdanlarını Vali Baruş takdim ederken, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.