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Gazeteci Yalvaç defnedildi

Malatya’da vefat eden Gazeteci ve Futbol Yorumcusu Şenol Yalvaç, son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da vefat eden Gazeteci ve Futbol Yorumcusu Şenol Yalvaç, son yolculuğuna uğurlandı.


Yeşiltepe Şehir mezarlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazına, Malatya eski belediye başkanı ve milletvekili Cemal Akın, Sağlık İl Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yalvaç ve Barış aileleri ile basın mensupları katıldı.


Uzun süredir şeker hastalığına bağlı rahatsızlıkları bulunan Şenol Yalvaç (55), geçtiğimiz Cumartesi günü durumu ağırlaşıp götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere hayatını kaybetmişti.

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