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Gazeteci -Yazar Özkan, ilk Roman kitabını çıkardı

Gazeteci-Yazar M.

Duran Özkan, geçtiğimiz haftalarda ilk kitabı olan 'Hasan Sabah'ın Fedaisi Tahir' romanının imza gününde okuyucuları ile buluştu.


Deniz Kitapevlerinde gerçekleşen imza gününe AK Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve kitap severler katıldı.


Burada konuşan Duran Özkan, çıkardığı ilk romanı olan Hasan Sabbah'ın Fedaisi Tahir adlı kitabının imza gününe katılan tüm dostlarına teşekkür ederek, “Mesut Özdemir beye bu imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyorum. İlk kitap ve ilk imza günüm, bu heyecanı yaşıyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Özkan'ın ilk kitabının imza gününe kitapseverler de büyük ilgi gösterdi.

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