Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık: "Müslüman coğrafyaların çoğunda Abdülhamid Han'a asla toz kondurmazlar"

Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, gençliğin geleceği daha iyi şekillendirebilmek için Sultan Abdülhamid Han'ı çok iyi anlaması gerektiğini belirterek, "Arap yarımadasını gezdiğim zaman Müslüman coğrafyaların çoğunda Abdülhamid Han'a asla toz kondurmazlar. Cuma hutbeleri çoğu bölgelerde Abdülhamid Han adına okutulmaktadır" dedi.

Genç Stratejik Araştırmalar Derneği (GENÇSAD) tarafından "Vefatının 101. Yıl Dönümünde Sultan Abdülhamid Han ve Türk Diplomasisinin Yüzyılı" konulu konferans düzenlendi. Türkiye Gazetesi yazarlarından Süleyman Özışık'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. GENÇSAD Başkanı Fatih Can, "Bugün bir tarihi şahsiyeti, bir padişahı veya bir hükümdarı anmak için bu programı düzenlemiyoruz. Yüzyıl önce kaybettiğimiz Abdülhamit Han gibi büyük bir şahsı, büyük bir şahsiyeti hatırlatmak için düzenliyoruz. 33 yıl boyunca milletine, devletine, mensubu olduğu ümmete şerefiyle, onuruyla hizmet eden büyük deha Abdülhamid Han, dünya tarihinin son evrensel hükümdarı ve imparatorudur" dedi.

Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ise, "Abdülhamid Han, adını duyduğum zaman duygulandığım nadir şahsiyetlerden birisidir. Mücadelesi, istihbari dehası ve büyük bir stratejist olması hasebiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarındandır. Arap yarımadasını gezdiğim zaman Müslüman coğrafyaların çoğunda Abdülhamid Han'a asla toz kondurmazlar. Cuma hutbeleri çoğu bölgelerde Abdülhamid Han adına okutulmaktadır. Bunun için bugünün gençliği geleceği daha iyi şekillendirebilmek için Abdülhamid Han'ı çok iyi anlamalıdır" diye konuştu.