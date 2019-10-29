İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazi ve şehit aileleri iki ilçeye gezi düzenledi

Malatya’da gazi ve şehit aileleri iki ilçeye gezi düzenledi.

Malatya'da gazi ve şehit aileleri iki ilçeye gezi düzenledi.


Yeşilyurt Kent Konseyinin sponsorluğunda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi üyeleri, Barış Planı Harekatına destek vermek, şehit ve gazi yakınlarıyla dayanışma ve motivasyon amaçlı Malatya'nın Arapgir İlçesi ile Elazığ'n Ağın ilçesinin tarihi ve doğal zenginlikleri ile güzelliklerini gezip gördüler. Arapgir Doğa Sporları Derneği'nin mihmandarlığını yaptığı sözü edilen program çerçevesinde, şehit kabirleri de ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerinde Yasin-i Şerif okundu.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrıs, Barış Planı Harekatına destek vermek, şehit ve gazi yakınlarıyla dayanışma ve motivasyon amaçlı gezi programına emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.