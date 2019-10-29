Malatya'da gazi ve şehit aileleri iki ilçeye gezi düzenledi.

Yeşilyurt Kent Konseyinin sponsorluğunda, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi üyeleri, Barış Planı Harekatına destek vermek, şehit ve gazi yakınlarıyla dayanışma ve motivasyon amaçlı Malatya'nın Arapgir İlçesi ile Elazığ'n Ağın ilçesinin tarihi ve doğal zenginlikleri ile güzelliklerini gezip gördüler. Arapgir Doğa Sporları Derneği'nin mihmandarlığını yaptığı sözü edilen program çerçevesinde, şehit kabirleri de ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerinde Yasin-i Şerif okundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrıs, Barış Planı Harekatına destek vermek, şehit ve gazi yakınlarıyla dayanışma ve motivasyon amaçlı gezi programına emeği geçenlere teşekkür etti.