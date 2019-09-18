Gaziantap'ten gelip Malatya'da sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yaşayan Ali Bozoğlan, 6 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle değişmesi gereken kalp kapağı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez kapalı operasyonla değiştirildi.

Gaziantep'te yaşayan Ali Bozoğlan, 6 yıl önce kalp krizi geçirdi. Bu rahatsızlık sonrası kalp kapağının değişmesi gereken Bozoğlan bir süre yaptığı araştırmalar sonrası Malatya'ya gelerek Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk tarafından muayene edilen Bozoğlan'ın, hastanede ilk kez uygulanan TAVİ adı verilen kapalı yöntemle ameliyatsız kalp kapağı değiştirildi.

Malatya'da yeniden sağlığına kavuştuğunu söyleyen Ali Bozoğlan, "Yaklaşık 6 yıl önce Gaziantep'te kalp krizi geçirdim. Hocalarım kalp kapakçığının değişmesi gerektiğini ve bunu açık kalp ameliyatı ile yapılacağını söylediler. Ben açık kalp ameliyatını kabul etmedim. Bu sırada kapalı kalp ameliyatı için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ü önerdiler” dedi.

Başarılı bir ameliyatla kalp kapağının değiştirildiğini söyleyen Bozoğlan, “Dün ameliyat oldum bu gün evime gideceğim. Allah hocalarımızdan razı olsun. Şuan 68 yaşında değil de 20 yaşında gibi sağlığım yerinde hissediyorum. Önce merdiven çıkamıyordum nefesim sıkışıyordu, göğsümde ağrılarım vardı, yoruluyordum. Allah'a şükürler olsun Prof. Dr. Erdal Aktürk ve ekibi sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum. Bundan sonra doğum yeri artık Malatya” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Aktürk ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez TAVİ yöntemiyle kalp kapağını değiştirdiklerini söyledi. Hastanın daha önce kalp krizi geçirdiğini ve kalp kapaklarında kaçak ve daralma şikayeti ile kendilerine başvurduğunu belirten Aktürk, “Ali bey açık kalp ameliyatı istemediği için bize geldi. Bizde merkezimizde ilk defa kapalı bir yöntemle kasıktan bir iğne ile girip kalp kapakçığını değiştirdik. Şimdi şifa ile İnşallah taburcu edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bu işlem sayesinde hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu dile getiren Başhekim Aktürk, “Ameliyat yaralarının olmaması nedeniyle hasta kısa bir sürede normal hayatına dönmektedir. Tabi Ali beyin hastanemiz için farklı bir önemi var. Ben bu işe ilk başladığımda buradan hastalar Gaziantep'e giderdi. Özel hastanelerde tedavi olurlardı, şimdi ise hastalar artık Gaziantep'ten Malatya'ya geliyor. Bu başarının hastanemiz için ayrıca önemi var” diye konuştu.