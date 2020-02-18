Gaziantepli çobanlardan depremzedelere anlamlı destek

Gaziantepli çobanların desteği ile toplanan 53 küçükbaş hayvan, Malatya'da depremde hayvanları telef olan 2 depremzede yetiştiriciye teslim edildi.

Gaziantep'te çobanlar tarafından bağışlanan 53 adet küçükbaş hayvan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile Elazığ Sivrice depreminde ahırları yıkılan ve hayvanları telef olan Malatyalı yetiştiricilere teslim edildi. Doğanyol ve Pütürge ilçesinde gerçekleşen hayvanların teslim programına Malatya Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesinde Hamza Derin ile Pütürge'nin Aktarla Mahallesinde Hasan Erdoğan'a getirilen küçükbaş hayvanlar teslim edilirken, Malatya Birlik Başkanı İhsan Akın, “Bu karda kışta 350 kilometre uzaklıktan gelen yardımdan dolayı Gaziantepli yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Birlik Başkanı Osman Türkman'da depremin hemen ardından deprem bölgesini de ziyaret ettiklerini belirterek, “Üyelerimizin desteği ile ilk etapta 230 hayvanı topladık ve Elazığ'da ki ahırları yıkılan yetiştiricilerimize teslim ettik. Malatya'da da birliğimizin organizesi ile 53 adet hayvanı bugün mağdur olan yetiştiricilerimize iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.