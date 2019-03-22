Gaziler öğrencilerle buluştu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gaziler ile Sakarya İlk ve Ortaokul öğrencileri bir araya geldi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, gazilerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Özdemir “Gazilerimiz yaşayan birer kahraman, birliğimiz, beraberliğimiz ve bayrağımız için en güzel hasretler için kendi canlarından kanlarından vazgeçmiş cepheden cepheye koşmuş birer kahramanlık timsali. Kore'de, Kıbrıs'ta bayrağımız için cephelerde ne yiyeceğiz diye düşünmeden, nerede yatacağız diye düşünmeden, geri dönecek miyiz diye düşünmeden sadece muzaffer olmak kazanmak bayrağımızı daha yükseğe çıkarmak için koştular, gayret ettiler ve zafer kazandılar. Bize ne mutlu ki Hekimhan'da gazilerimiz bu kahramanlıkları anlata biliyorlar. Bizde onların destanlarını kendi hayatımıza işliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Daha sonra, Kıbrıs Gazileri İsmail Neşet Çelebi ve Yakup Parmaksız Kıbrıs Barış harekatına nasıl gittiklerini ve ne şartlarda mücadele verdiklerini anlattılar.

Kore Gazisi Veli Beylik Kore yolculuğunu ve cephede yaşadıkları sıkıntıları anlatarak Türk askerinin burada büyük başarıya imza attığını belertti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan gaziler, programı düzenleyen ilçe Kaymakamı Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.