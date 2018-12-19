Gazilerden teşekkür plaketi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, gazilere yönelik hizmetlerinden dolayı şehit yakınları ve gaziler adına Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut'a teşekkür edip, plaket takdim etti.

Dernek Başkanı Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut'u makamında ziyaret etti. Ziyarette şehit yakınları ve gazilere yönelik gerçekleştirilen hizmetler konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Rasim Bulut, “Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Onlar bizlere şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Şu bir gerçek ki, il müdürlüğü olarak yükümüz ağır, yolumuz uzun. Toplumdaki tüm dezavantajlı kesimlere ulaşmaya gayret ediyoruz. Kimseyi mağdur etmemek, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek temel politikamız olduğu gibi aynı zamanda vicdani sorumluluğumuz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına kurumuma ve şahsıma verilmiş olan onurluk bizleri çok onure etti. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları bu millete armağan eden ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra Dernek Başkanı Öztürk, gazilere yönelik hizmetlerinden dolayı şehit yakınları ve gaziler adına İl Müdürü Bulut'a teşekkür plaketi takdim etti.