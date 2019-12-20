Gazilerin emekli maaşının kesilmesine tepki

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, 227 terörle mücadele gazisinin emekli maaşlarını kesmesi ile Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklaması Malatya da gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, dernek yönetimiyle birlikte SGK Malatya il müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Gözükara, “17 Aralık 2019 tarihi itibarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye genelinde 227 terörle mücadele gazisinin emekli maaşlarını kesmiştir. Vatani görevini yapmakta iken terörle mücadelede yaralanarak tedavisi bittikten sonra devletin gazi maaşı bağladığı her gazi aynı zamanda özürlü bir vatandaş olmuştur. “ ifadelerini kullandı.

“Tedavi sonucu özrün kalmazsa zaten gazi de olamazsın. Gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlara rehabilitasyon amaçlı devlet kurumlarında çalıştırmak üzere bir istihdam hakkı verilmektedir. Ya da bu gaziler kamunun özürlü alım sınavlarına girerek veya özel sektörde özürlü kadrolarında çalışarak her özürlü vatandaş gibi, 2013 öncesi gazilerimiz özür oranlarına göre devletimizin özürlü vatandaşlara sağladığı emeklilik haklarından yararlanmakta idi. Ta ki 5510 sayılı kanunun 38. maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. maddesi çıkana kadar. Bu kanunlar çıktıktan sonra gazilerin özürlü haklarından yararlanarak emekli olmasının önü kesildi. Bu kanunlar devreye girdiğinden itibaren gazilerin; askerlik yani gazi olmadan önceki sigorta giriş ve primleri silindi. Devletimizin 5510 sayılı kanunun 28. maddesi ile özürlü vatandaşlara sağladığı emeklilik hakları gazilerin elinden alınmıştır. Bu sebepten gazilerin emeklilik durumları ne kadar uzuv kaybı olursa olsun kolu bacağı olmasa da mecburi olarak 60 ve 65 li yaşlara kalmıştır. 227 gazinin emekli maaşının kesilmesi sebebi ise; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu 2008 ve 2013 yılında çıkan kanun maddelerini bilmeyerek özürlülükten dolayı günü dolup müracaat eden gazilere maaş bağlaması, şimdi ise ben hata yaptım hatamı yeni fark ettim şimdi maaşlarınızı kestim demesidir. Madem bu kişiler emekliliği hak etmiyordu Sosyal Güvenlik Kurumu neden bu kişilere emekli maaşı bağladı. Sosyal Güvenlik Kurumu kendini kurtarmak için 7 Aralık 2019 Tarihli 7194 sayılı kanunun 48. maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 79. madde ile bu kişilere 6 yıldır ödenen maaşları geri istememek için bir kanun çıkardı. Çıkarır çıkarmaz 10 gün içinde gazilerin maaşları kesildi”diyen Gözükara, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu gaziler sehven emekli edildiler bahanesiyle. Gaziler hem işlerinden olmuşlar hem de bağlanan emekli maaşları kesilerek mağdur edilmişlerdir. Gazilerin maaşlarının kesilmesinin 2 Temel sorumlusu vardır. Birincisi TBMM'dir. Gazilerin özürlü bir vatandaş gibi emekli olmasının önünü kesmesi ve askerlik öncesi sigorta giriş ve prim günlerini yakmasıdır. İkinci sorumlu ise Sosyal Güvenlik Kurumu dur. Kanun bilmez, çıkan kanunları takip etmez, Sosyal Güvenlik Kurumu bu kanun yürürlüğe girdiği halde kanundan haberi olmadığından, gazileri emekli edip 6 yıl maaş ödedikten sonra şimdide ben yeni fark ettim diyerek maaşlarını kesmiştir. SGK yetkilileri 2013 den 2019 yılına kadar %40 üzeri raporlu olan ve engelli statüsünde emekli olabilirsiniz denilip tazminat ödenen ve maaş bağlanan gazilerimize nasıl maaş verdiğinizi, bundan sonra vermeme nedeninizi lütfen açıklayınız, bekliyoruz. Pardon deyip geçiştirecek misiniz, yoksa sadece 227 gazinin değil 4500 e yakın ve emeklilik bekleyen gazilerin sorununa bir çözüm mü bulacaksınız. Bu sorumlu iki kurumu göreve davet ediyoruz. Anayasamızın 10 maddesinde " Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” ifadesi yer alır. 61. maddesinde " Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar" hükmü bulunmaktadır. Bu kurumların yaptıkları işler anayasaya da aykırıdır. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz.”