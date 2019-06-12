Gebele yaz uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte hamilelerin özellikle giyecek ve yiyeceklerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek bazı uyarılarda bulundu. Öğlen sıcağında dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Erkmen, "Klimalı ortamlarda vakit geçirmek, duş almak rahatlatıcı olabilir. Gebelikte hormonlardan dolayı artmış olan melatonin pigmentinin etkisiyle güneşten korunmak daha çok önem arz eder” dedi.

Yaz sıcaklarının başladığına dikkat çeken Erkmen, “Özellikle hamileliğin ilk ve son 3 ayında olanlar için gerçekten daha zor geçiyor. İlk 3 ayında olanlar için hem hormonal değişikliklerden dolayı aşırı terleme, sıcak basma hissine, kokulara aşırı hassasiyet bulantı ve kusmada eşlik edebilmektedir. Son 3 ayda ise alınan kiloların hareket kabiliyetini azaltması, uykusuzluk, nefes darlığı, yaklaşan doğumun verdiği endişe sıcaklarla birleştiğinde çok rahatsız edici olabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kaybedilen sıvı miktarının yerine konmaması ile bu şikayetlerin daha belirgin hale gelebileceğini ifade eden Erkmen, “Günde en az 2.5-3 litre sıvı tüketilmesi önerilir. Aşırı yağlı, mideyi yoracak, hazmı zor yiyecekler tüketmekten kaçınılmalıdır. Taze sıkılmış meyve suları ve mevsim meyveler bolca tüketilmelidir. Tuz alımı sınırlı olmalıdır. Tuz da unutulmamalıdır ki vücudun elektrolit dengesi için bir ihtiyaçtır. Gündüz öğle saatleri civarında dışarıda mümkün mertebe bulunmamak, klimalı ortamlarda vakit geçirmek, duş almak rahatlatıcı olabilir. Kıyafet seçimleri doğal pamuklu terletmeyen kumaşlardan, açık renkli seçilmeli sentetik olanlar tercih edilmemelidir. Bacak aralarında olabilecek pişikler için Hindistan cevizi yağı kullanılabilir. Gebelikte hormonlardan dolayı artmış olan melatonin pigmentinin etkisiyle güneşten korunmak daha çok önem arz eder” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında denizde yüzmenin gebeler için en faydalı sporlardan biri olduğunu da dile getiren Erkmen, “Hem tüm kaslar çalışır hem bebeğiniz hem de siz rahatlarsınız. Yüzerken mutlaka biri eşliğinde yüzülmelidir. Seyahat konusunda hava yolu şirketleri 35. haftadan sonra raporluda olsa gebeleri kabul etmemelidir. 28-35 haftalar arasında doktorundan alacağınız rapor ile uçak ile seyahat edebilirsiniz. Kara yolu ile yapacağınız seyahatler de en az 2 saatte bir durarak küçük yürüyüşlerle mola vermelisiniz. Seyahatlerin hepsinde varis çorabı giymek faydalı olacaktır. Ayaklarda seyahatten sonra veya diğer zamanlarda da oluşabilecek ödem için lavanta yağı, nane yağı ve deniz tuzunu su dolu bir leğene koyup ayaklarınızı yarım saat dinlendiriniz” diye konuştu.