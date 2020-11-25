Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor

Malatya'da, Gece Kartalları ismi verilen polislerin çalışması sonucu uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Tandoğan Mahallesinde Gece Kartalları ve Polis Merkezi Amirliği Ekipleri tarafından O. D. şahsın ikametinde uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edildi. O.D isimli şahsın evine şahısların girip çıktığı bilgisi üzerine Gece Kartalları belirtilen adreste ev araması yaptı. Arama neticesinde, 1 tabanca, 100 adet fişek, 2 adet beyaz kâğıda sarılı kannobinoit, 3 adet Lyrica hap, 461,59 gram esrar, 2 adet 6136 SKM Kapsamında levye, 15 gr kannabinoit, suç geliri olarak tahmin edilen 5 bin 170 TL para bulundu.

Gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat sürüyor.