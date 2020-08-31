Gece mesaisinde yolların işaretleri yapıldı

Yatay işaretleme çalışması, trafik yoğunluğunun olmadığı gece saatlerinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, tören alanı bölgesi başta olmak üzere Malatya kent merkezinde ana arterlerde yol çizgileri ve bordürlerin boyalarının yenilenmesi çalışması yaptıklarını kaydetti.

“Üniversite ile istişare halindeyiz”

Daire Başkanı Özer,“Atatürk, İnönü, Mehmet Buyruk, Eşref Bitlis, Fahri Kayahan, Altın Kayısı, Mıhlıdut gibi caddeler başta olmak üzere ana arterlerde toplamda 460 kilometrelik yatay işaretleme yol çizgi çalışması gerçekleştirdik. Çizgi ve işaretlemelerimizin daha kalıcı olması için öncelikle araştırmalarda bulunmuştuk. Bu kapsamda İnönü Üniversitemizde ilgili fakültedeki akademisyen hocalarımızla yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede yaptığımız çalışmayla yol çizgilerimiz daha uzun ömürlü oluyor” dedi.

“Özveriyle çalışıldı”

Kent merkezindeki çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Özer, “Personelimizin özverili çalışmasıyla gece saatlerinde çalışmamızı yaptık. Atılan boyanın üzerinde araçlar geçmeden kuruma sürecini de daha sağlıklı hale getirmiş olduk. Yol çizgileriyle şehrin görüntüsü de değişiyor, bir yenilenme olmuş oluyor. Ulaşım Hizmetleri Dairemize bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışma, can ve mal kayıplarını önlemesinin yanı sıra estetik olarak da güzel bir faaliyet olarak gerçekleşmiş oluyor” diye konuştu.

Özer, görünürlüğü ve kalıcılığı arttırmak amacıyla yaya geçiş işaretlemelerini ‘2K çift kompenant' denilen yöntemle boya sermek suretiyle yenilediklerini sözlerine ekledi.