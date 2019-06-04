Gedik Namazgah'ında Bayram Namazı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Namazgâh alanını dolduran yüzlerce kişi, bayram namazını huşu içerisinde eda etti.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgâh kültürüne ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyesi tarafından yeniden hizmete sunulan Gedik Namazgâh'ta bayram namazı heyecanı yaşandı.

Namazgâh alanını tamamen dolduran vatandaşlar, kendilerine, ailelerine, dost ve akrabalarına, memleketlerine, İslam dünyasında akan kanın durması ve İslam kardeşliği için dua etti. Bayram namazından sonra okunan hutbede barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kılınan bayram namazından sonra AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler.

Ramazan Bayramı namazının manevi havasını vatandaşlarla birlikte Gedik Namazgâh alanında yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak; milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.Bizleri Bayrama kavuşturan Yüce Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz. Onbir Ayın Sultanı Ramazan Ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken diğer taraftan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Halkımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarımızı açtık, sahurlarımızı yaptık, ibadetlerimizi yaptık ve sonunda bayrama ulaştık. Tüm İslam Âleminin ve kıymetli vatandaşlarımızın Bayramını kutluyorum, hâyırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Gedik Tepesindeki Namazgâh alanımız her yıl olduğu gibi yine bayram namazında doldu taştı, vatandaşlarımızla birlikte yan yana, omuz omuza kardeşlik içerisinde bayram namazımızı eda etmenin derin bir hazzını yaşadık. Namazgâh alanımızda huzur ve güzelliklerin doruk noktaya ulaşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kadim medeniyetimizde farklı bir yeri olan Namazgâh geleneğimizi devam ettirmenin ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Amacımız; birlik ve beraberliğimiz güçlendirmek, birlikte yaşama inancımızın daha sağlam temellere oturmasını sağlamaktır. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize, kentimize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'da yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramının bütün insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Ramazan Bayramının huzur ve güzelliğini hep birlikte yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'de, “ Rahmet, bereket, mağfiret ve selamet ayı olan Ramazan Ayını eda ettikten sonra bugünde bayram namazını hemşerilerimizle birlikte Gedik Namazgâh alanında kıldık. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden olan bayramları tüm halkımızla birlikte kutlamanın huzur ve güzelliğini yaşıyoruz. Bundan sonra ki hayatımızda da bu güzel bayramların hep birlikte yaşanmasını temenni ederken, bütün vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.

İslam Âleminin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik eden Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “ Gedik Namazgâh alanımızda sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk içerisinde bayram namazını eda etmemizi bizlere nasip eden Cenab-ı Allah'a, bizleri bayrama kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Malatya'lı ve Yeşilyurt'lu hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramlar; birliğin, beraberliğin doruğa çıktığı günlerdir.Küslerin barıştığı,dargınların bir araya geldiği ve toplum olarak bir ve beraber olduğumuz bir dönemi daha yaşıyoruz.Yüce Rabbim bu bayramı da huzur içerisinde geçirmeyi bizlere nasip etsin inşallah.Türkiye sadece kendi ülkesinde yaşayan insanların umudu değil bütün yakın coğrafyada ve gönül coğrafyasında yaşayan insanların umududur.Millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek daha ileriye gitmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz.İleriki zamanların bugünlerden daha iyi olacağına inanıyorum.Ayrıca bayram namazlarına ev sahipliği yapan Gedik Tepesindeki Namazgâh alanımızın tefrişi ve çevre düzenlemesini yaparak yeniden halkımızın hizmetine açan Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekiplerini tebrik ediyorum.Namazgâh geleneğinin Yeşilyurt'ta yaşatılması hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu tür Namazgâh alanları ilçelerin tanıtımının yanı sıra şehirlerin simgesel alanlarıdır, dolayısıyla bu tür alanların muhafaza edilmesi ve korunması önemlidir. Namazgâh alanımızda bayram namazını kıymetli hemşerilerimizle birlikte kılmanın sevinci içerisinde olduk. Bu vesileyle aziz milletimizin, Malatyalı hemşerilerimizin ve İslam Âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Namazgâh'taki bayram namazına katılan vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çikolata ikram edildi.