Gedik Namazgah'ında bayram namazı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi, minber ve mihrap yenilemesinden sonra hazır hale getirilerek hizmete sunulan Gedik Namazgahı'nda Kurban Bayramı namazı kılındı. Gedik Namazgâh'ındaki bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı.

Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde alana gelenleri karşılayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların bayramlarını kutladı. Geleneklerin unutulmamasının yanı sıra bu önemli kültürü yaşatmak adına her yıl olduğu gibi namazgah alanında kılınan Kurban Bayramı namazına 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı öncesi İslam alemi ile ülkenin huzur ve barışı için dualar edildi. Bayram namazının ardından verilen hutbede ise kurban kesmenin önemine vurgu yapıldı. Namazda vatandaşlar beraber saf tutan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar namazın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Namazgah alanımızda Yeşilyurt'lu hemşehrilerimizle birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yine bir bayram namazını eda etmenin derin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. İslam ümmetinin, Müslümanların ve ülkemizin birliği, beraberliği, dirliği ve kardeşliği için dualarımızı yaptık. Bayramlar, Müslümanların birlik ve beraberliklerini tesis ettikleri müstesna günlerdir. Hacılarımız Arafat'ta bütün dünya Müslümanlarıyla birlikte ümmetin birliği ve beraberliği için dualarını gerçekleştirdiler. Bizler de Namazgah alanımızda geleneksel hale getirdiğimiz bayram namazımızı hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. Namazımızın ardından kurban ibadetimizi yerine getirmek için kesim yerlerine gideceğiz. Birlik, beraberlik, saygı ve sevgi içerisinde bir bayram yaşanmasını temenni ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta muhtaçların olmak üzere komşularımızın ve yakınlarımızın hanelerine, daha fazla sevgi, muhabbet ve mutluluk taşımalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek kurban bayramını gönülden kutluyor, bayramımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “Vatandaşlarımızla birlikte kıldığımız namazımızın ardından bayramın tatlı telaşına başladık. Namazgah alanımızı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliği sağlamada, bununla birlikte küçükleri sevindirmede, büyüklerimizin gönlünü almada, dargınların barışması anlamında tüm halkımız ve ümmetimiz için güzel bir fırsattır. Bayramın bayram tadında yaşanmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramların içerisinde nice güzellikleri barındıran mübarek günler olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Yeşilyurt Belediyemiz tarafından çevre düzenlemesi ve yenileme hizmetlerinden sonra yeniden hizmete sunulan Namazgah alanımızda kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bayram namazımızı eda etmenin mutluluğunu yaşadık. Huzur içerisinde bir bayram yaşadığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Yaşadığımız bu coğrafya öyle ucuz bir coğrafya değildir. Şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Kurban Bayramı ile perçinlenen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum. Tüm ümmetin, milletimizin, Malatya ve Yeşilyurt'lu hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayram'ını tebrik edip, kutluyorum” diye konuştu.

Namazgah'taki bayram namazına katılan vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından çikolata ikram edildi.