Geleceğin gazetecilerine eğitim semineri

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Uygulama Birimi İNÜHABER Merkezi'nde görev alan öğrencilere yönelik olarak beş gün süren eğitim seminerleri düzenlendi.

İletişim Fakültesinin alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilen eğitim seminerlerinde, haber toplama ve yazma, televizyon haberciliği, haber kameramanlığı ve video çekimi, imlâ ve yazım bilgisi, spikerlik, foto muhabirliği, haber kurgusu, haber editörlüğü, gazete sayfa tasarımı, kurumsal imaj ve halkla ilişkiler ile kurumsal kimlik konularında eğitimler verildi.

İletişim Fakültesi'nde 10-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerle öğrenciler, haber toplama ve yazma, editörlük, kurgu ve tasarım, foto muhabirliği gibi konularda bilgilendi.