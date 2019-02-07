Geleneği yaşatmak için ‘Gelenekten geleceğe' çocuk takvimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Semt Konağı'nda öğrencilerle buluşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “ Takvimleri kullanırken önemli gün ve haftaları, yaşadığımız günün tarihini öğrenmek gibi nedenlerle kullanırız. Ancak hazırlamış olduğumuz bu takvimde bir kültür olarak var olan, hayatımızda uygulamış olduğumuz geleneklerimizi çocuklara hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocuklara gelenek ve görenekleri öğretmek ve yaşamlarında uygulanabilir kılmak amacıyla çocuk takviminin hazırlandığını belirten Çobanoğlu “Takvimimizin içinde her aya bir geleneğimizi seçerek çocukların gelenekleri uygulayarak eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini istedik. Takvimimizde yer alan “Geleneğini Bizimle Paylaş Hediyeni Al” kısmına çocuklar o ay içinde geçerli olan geleneği uygulayarak yazmaları gerekmektedir. Takvim içerisinde ne yaptığını yazan çocuklarımız o ay sonunda takvimin ilgili yaprağını Kent Konseyine getirerek hediyesini alacaktır” diye konuştu.

Takvimlerini alan çocuklar yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.