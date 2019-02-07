İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneği yaşatmak için ‘Gelenekten geleceğe' çocuk takvimi

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2019 yılı lokomotif projesi olarak başlatılan “Gelenekten Geleceğe” projesi kapsamında Çocuk Takvimi dağıtımı gerçekleştirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Semt Konağı'nda öğrencilerle buluşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “ Takvimleri kullanırken önemli gün ve haftaları, yaşadığımız günün tarihini öğrenmek gibi nedenlerle kullanırız. Ancak hazırlamış olduğumuz bu takvimde bir kültür olarak var olan, hayatımızda uygulamış olduğumuz geleneklerimizi çocuklara hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.


Çocuklara gelenek ve görenekleri öğretmek ve yaşamlarında uygulanabilir kılmak amacıyla çocuk takviminin hazırlandığını belirten Çobanoğlu “Takvimimizin içinde her aya bir geleneğimizi seçerek çocukların gelenekleri uygulayarak eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini istedik. Takvimimizde yer alan “Geleneğini Bizimle Paylaş Hediyeni Al” kısmına çocuklar o ay içinde geçerli olan geleneği uygulayarak yazmaları gerekmektedir. Takvim içerisinde ne yaptığını yazan çocuklarımız o ay sonunda takvimin ilgili yaprağını Kent Konseyine getirerek hediyesini alacaktır” diye konuştu.


Takvimlerini alan çocuklar yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.