Geleneksel Çocuk Oyunları Sona Erdi

22-27 Mayıs tarihlerinde yapılan Okular Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 - 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakaları 22 - 27 Mayıs tarihlerinde Yeşiltepe Spor Kompleksinde yapıldı.
Birbirinden güzel ve tarihi eskiye dayanan oyunların sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. ödül törenine Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, idareciler, öğrenciler ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.
Okullar arası sıralama ise şöyle oluştu:
Çift Ayak Atlama Oyununda
1. İnönü Orta Okulu, 2. Kazım Karabekir Orta Okulu, 3. Şehit Orhan Ünsal Orta Okulu,
4. Darende Balaban Orta Okulu
Bayrak Yarışı
1. Begüm Kartal İlk Okulu, 2. Yazıhan Sürür Abdurrahmnan Serttaş İlk Okulu, 3. Kale Yavuz Selim İlk Okulu, Mendil Kapmaca Oyunu, 1. Kazım Karabekir İlk Okulu, 2. Levent İlk Okulu, 3. Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlk Okulu, 4. Kale Bent İlk Okulu, Yakan Topu Oyunu, 1. İnönü İlk Okulu, 2. Kuluncak Sofular İlk Okulu, 3. Şehit Kenan Çetin İlk Okulu, 4. Beşpınar Şehit Semih Desticioğlu İlk Okulu.