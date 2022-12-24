Geleneksel Giysili Bebek'lere ilgi

Malatya'da açılan “Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali” bünyesindeki El Sanatları Geleneksel Giysili Bebek'ler ilgi görüyor.

Malatya'yı ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönünden tanıtmak, geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile Malatya Park AVM'de düzenlenen “Malatya Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali” ilgi görüyor.

23 Aralık'ta açılan ve 25 Aralık Pazar akşamı sona erecek olan festival bünyesinde stantta yerini alan El Sanatları Geleneksel Giysili Bez Bebek Ustası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı kimlik kartı bulunan Cevdet Bozdağ, El Sanatları Geleneksel Giysili Bez Bebekleri yeni nesile tanıttığı belirtti. Festival bünyesinde açılan stantta özellikle çocukların Geleneksel Giysili Bez Bebeklere ilgi gösterdiklerini ifade eden Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı kimlik kartı bulunan bir usta olarak amacının el sanatlarında geleneksel giysileri yeni nesile tanıtmak olduğunu vurguladı.

Festival bünyesinde ayrıca Boncuk İşi, Telkari İşleme, Çömlek, Ahşap Kaşık, Ahşap Oyma, Ahşap Yakma, Baston Yapımı, Ebru, Sedef Kakma, Cam Üfleme, Doğal Taş Mozaik Sanatı, Çini, Tespih Yapımı, Bıçakçılık, Damascus Çeliği, Deri İşleme, Yöresel Bez Dokuma, İğne Oyası ve Bağlama Yapımı ustaları sanatlarını sergiliyor.