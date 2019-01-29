Gelenekten geleceğe projesi tanıtıldı

Bu kapsamda projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda projeyi tanıtmak ve istişare de bulunmak amacıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Proje hakkında medya temsilcilerine bilgiler veren Çobanoğlu, “Gelenekten Geleceğe projesi, geleneğimizin, yarınımız olan çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılmasını amaçlayan bir proje. Dünyanın her yerinde insanların yaşam tarzları artık bir birine benzemeye başladı. Özellikle 2 binli yıllarda internetin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte, 'dünya küçük bir köye dönüştü' ifadesi yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu iletişimin çok yoğun bir şekilde kullanılıyor olması, haberleşmenin çok kısa süre içerisinde dünyanın bir ucundan bir başka ucuna gidiyor olmasını kasteden bir ifade” diye konuştu.

Dünya'nın küçük bir köye dönüştüğüne vurgu yapan Çobanoğlu, fiziksel görünümden öte adet, gelenek, görenek ve toplumsal yaşayış tarlarının insanları birbirinden ayıran en önemli özellikler olduğunu aktardı. Çobanoğlu, “Dikkat ederseniz dünyanın her yerindeki insanlar artık aynı kıyafetleri giyinmeye başladılar. Yedikleri yiyecekler hemen hemen çok benzer birbirine. Bu açıdan bakarsak dünya gerçekten küçük bir köye dönüşüyor. Fakat daha uzun ömürlü olan milletler, daha uzun ömürlü olan toplumlar bir fark oluşturan toplumlardır. Bu farkı da en iyi geleneklerimizi kaybetmeyerek ortaya koyabiliriz. Malatyalıyı Diyarbakırlıdan ayıran bazı özellikler vardır. Türkiyeliyi, Koreliden ayıran bazı özelikler vardır. Fiziksel görünümümüzün haricinde adet, gelenek-görenek ve toplumsal yaşayış tarzlarımız birbirlerinden farklıdır. Bu geleneğimizi kaybetmezsek eğer dünyada bir yerimiz olur. Kendi öz geleneklerimizi kaybedip dünyanın herhangi bir yerindeki bir toplum gibi yaşamaya başladığımızda ismimizin anılmasına gerek kalmaz” ifadelerini kaydetti.

“Gelenekten Geleceğe” projesinin Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2019 yılının lokomotif projesi olarak hazırlandığını ifade eden Çobanoğlu, “Farkımızı ortaya koyduğumuzda, geleneklerimizi yarına taşıdığımızda dünyada bir yer edinebiliriz. Bunun için böyle bir düşünce ve amaçla “Gelenekten Geleceğe” projesinin bu yıl içerisinde lokomotif projemiz olması gerektiğini ve özellikle en temelden başlayarak Malatya'mızın geleneklerini çocuklarımıza ulaştırmamız, çocuklarımızı bu gelenekler ile tanıştırmamız mümkün olursa bu gelenekleri yarına da çocuklar üzerinden taşıma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Programın sonunda basın mensupları da proje ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini aktararak, projenin önemi hakkında görüşlerini beyan etti.

Öte yandan proje ile ilgili fikir ve görüş bildirmek isteyenler 15 gün içerisinde Malatya Kent Konseyi'ne müracaat edebilecek.