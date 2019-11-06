Genç Bağış Elçileri, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Genç Bağış Elçileri Projesi kapsamında Organ Bağışında Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinden Malatya'ya gelen gençler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Başkan Gürkan, “Böylesine güzel ve anlamlı bir projenin içinde olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Organ nakli konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve çalışmalarınız takdire şayandır. Bu çok anlamlı ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya'nın insanlık tarihi ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu ifade eden Gürkan, “Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Türk - İslam açısından baktığımız zamanda Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrin adıdır. Seçkin insanların yaşadığı, destan şehrimize, güneşin altın yumurtası ve dünya kayısı başkenti Malatya'mıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın anlayışıyla bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu, bir insanı öldürmenin de bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu Peygamber Efendimiz Hadisi Şeriflerinde bizlere ifade etmişlerdir. Sizlerde her hangi bir organın eksikliği ile insanın yaşamının son bulmasının engellenmesi noktasında, özellikle yaşarken organ bağışı yapılması noktasında yaptığınız bu çalışmaları takdirle karşılıyorum” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin, kutsal bir görev üstlendiğini belirten Gürkan, "Organ bağışı noktasında bilinçlenmeleri toplumda farkındalık oluşturacaktır. Şehirler arasındaki bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılması milli birliğin ve beraberliğin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.